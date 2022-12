Bagnaia campione, domenica festa nella sua Chivasso

NUOVO IDOLO

Il fresco campione della MotoGP sarà in piazza d'Armi per l'abbraccio dei suoi concittadini

Continuano i riconoscimenti per Francesco Bagnaia dopo il primo titolo della MotoGP. Dopo i Fim Awards a Rimini e la serata Ducati di giovedì in piazza Maggiore a Bologna, il calendario degli eventi di dicembre prevede che "Pecco" domenica riceverà l'abbraccio dei suoi concittadini. Chivasso, infatti, celebrerà il suo campione dalle 15, in piazza d'Armi. Un evento organizzato dal "Pecco Fan Club" con il contributo del Comune.

Per Bagnaia sarà la prima apparizione ufficiale nella sua città da campione del mondo. Per l'occasione sarà allestito un palco in piazza con maxischermo per permettere una visione ottimale a tutto il pubblico presente che si prevede molto numeroso.