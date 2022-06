Bagnaia: "Caldo e vento non ci hanno aiutato". Quartararo si nasconde: "Non sto bene, scelta gomme difficile"

LE PAROLE DELLA PRIMA FILA

L'autore della pole position non nasconde la sua soddisfazione, il campione in carica invece non mostra tutte le sue carte.

"È stato un po' complicato. Al primo tentativo sono finto lungo nella ghiaia, in più c'era molto caldo ed era difficile fare il tempo ed anche il vento non ha aiutato. Nel quarto turno di prove libere però ho visto che eravamo competitivi. Sono soddisfatto perchè questa è una pista difficile ma noi siamo stati competitivi già dal venerdì". Francesco Bagnaia mette in cassaforte una pole (la nona in carriera) ... prenotata a suon di record nelle prove libere ed ora punta dritto al GP ma deve guardarsi da Fabio Quartararo. © Getty Images

Il campione in carica, più veloce di tutti nelle FP4, è riuscito a conquistare la casella centrale della prima fila, con un distacco molto ridotto dal leader: 76 millesimi.

"La prima fila qui è importantissima, averla raggiunta mi rende felice. Non sto molto bene ma... la moto non aspetta! L'importante ora è essere in forma domani. La scelta degli pneumatici sarà piuttosto difficile. Dovrò spingere come... un maiale".

© Getty Images

Completa la prima fila Johan Zarco, ancora a caccia della prima vittoria nella premier class:

"Sono contentissimo, ho sfruttato bene la seconda gomma e l'ho fatto da solo, senza il vantaggio delle scie. Ho imitato Bagnaia e di questo sono soddisfatto! Sul ritmo domani in gara sarà più difficile. Dovremo capirlo nel warm up".