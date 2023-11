Bagnaia: "Bene così, tanti punti guadagnati e un buon gap per Valencia"

GRAN PREMIO QATAR MOTOGP

Pista in discesa per il campione in carica verso la riconferma iridata il prossimo fine settimana in Spagna

© Getty Images "Sono molto contento, è andata esattamente come mi aspettavo. La partenza è stata perfetta, sono stato a lungo da solo al comando ma Di Giannantonio oggi è stato incredibile. Stavo cercando di gestire tutto, moto e gomme, poi ho sbagliato e sono finito lungo. Comunque il risultato mi sta bene: abbiamo guadagnato un bel po' di punti e creato un gap in vista di Valencia". Francesco Bagnaia sorride in vista dell'ultima tappa del Mondiale che affronta con ventuno punti di vantaggio su Jorge Martin e la chance di chiude la partita già sabato 25 novembre nella Sprint valenciana. Dietro le quinte (anzi, nel retropodio) il campione in carica torna "off records" sulla sua opaca prestazione del sabato di Losail e lo fa senza mezzi termini, ribadendo il concetto: "Mi girano le p....".

"Gli ultimi due giri sono stati traumatici, proprio brutti. Non mi aspettavo di essere risucchiato così dalla scia di Di Giannatonio: una sensazione orribile. Mi ero anche tolto dalla sua scia ma appena ho toccato i freni sono andato lungo e l'ho sfiorato: ci passava forse solo una monetina! Anzi, ci siamo anche toccati, infatti ho un'aletta storta. La fortuna è stata aver fatto quel passo all'inizio e aver guadagnato terreno nella prima parte di gara. Martin ha avuto oggi i problemi di gomme che io ho accusato nella Sprint? Mah, è molto difficile tirare le conclusioni sul tema-gomme: qui ne avevamo una abbastanza particolare a livello di mescola. Mi ero trovato bene venerdì e sabato mattina, poi inspiegabilmente malissimo nella Sprint e di nuovo bene oggi nel Gran Premio. Siamo stati bravi perché potevamo farci influenzare o fregare. Mi spiego: nel warm up abbiamo provato qualche modifica alla moto ma siamo tornati indietro perché è stato subito chiaro che il problema non era la moto. In gara ho cercato di gestire ma Diggia spingeva fortissimo. Certo, non lo nego: io puntavo a vincere. Per Valencia intanto siamo in una situazione di vantaggio: Martin lì va molto forte ma è lui che deve attaccare e prendersi dei rischi e poi... anche io ho già vinto a Valencia (nel 2021, ndr). La variabile potrebbero essere le condizioni meteo, visto che saremo ormai quasi a dicembre. Sarà una bella sfida fino alla fine: fondamentale andare forte subito ed essere pronti e al top della performance già nella Sprint del sabato".