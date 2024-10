Bagnaia a Sepang per evitare il primo match-point Martin: "Ora ogni sessione conta"

Francesco Bagnaia arriva a Sepang con 17 punti da recuperare e l'obbligo di non commettere errori fin dalla gara sprint di sabato per non concedere a Jorge Martin il primo match-point iridato già domenica. Di sicuro, la vittoria di Buriram ha dato nuove motivazioni al campione della Ducati. “Non avevo mai vinto una gara sul bagnato, perciò, il successo della scorsa settimana è stato sicuramente importante, anche in vista di un altro weekend dove il meteo sarà imprevedibile. Questo fine settimana correremo in Malesia. Sepang è una pista dove negli ultimi anni siamo sempre stati veloci, ma anche i nostri rivali saranno sicuramente competitivi. Ora più che mai sarà importante rimanere concentrati e dare il massimo in ogni sessione”, ha detto "Pecco".