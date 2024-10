Iannone torna in MotoGP: sostituirà Di Giannantonio a Sepang

SALUCCI: "SIAMO MOLTO FELICI"

“Sono molto contento di poter confermare che Andrea correrà con i nostri colori in sella alla Ducati Desmosedici GP. Prima di tutto, Andrea ha dimostrato di essere in un ottimo stato di forma, ha chiuso in crescendo la stagione della WorldSBK ed è sempre rimasto vicino a Ducati. In più è un grande amico della famiglia VR46, mio personale e anche di Vale. Siamo molto felici di poterlo accogliere nel Pertamina Enduro VR46 Racing Team e di rivederlo in sella ad una MotoGP. È davvero una bella storia. Allo stesso tempo, mandiamo tutti un grandissimo in bocca al lupo a Fabio che questa settimana si opererà alla spalla e non vediamo l’ora di rivederlo in pista nel 2025”, le parole del team director Alessio "Uccio" Salucci.