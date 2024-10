Bagnaia, vincere potrebbe non bastare per riconfermarsi numero 1

Due gare "lunghe" e altrettante sprint alla fine, 74 punti in palio e 17 di distacco. Sono questi i numeri del duello tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia per la corona della MotoGP. Il successo finale di "Pecco" in Thailandia ha permesso al campione del mondo di rosicchiare tre punti in classifica allo spagnolo. Abbastanza per tenere apertissimi i giochi, ma forse non sufficienti per andare in Malesia prima e a Valencia poi, con così maggiori chance di centrare il tris iridato rispetto alla vigilia.