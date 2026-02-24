Real Madrid, Courtois e Arbeloa con Vinicius: "Contro razzismo si può fare di più"

24 Feb 2026 - 17:08

Il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois è deluso dalle critiche di José Mourinho al compagno di squadra Vinícius Júnior per aver accusato di razzismo il giocatore del Benfica Gianluca Prestianni la scorsa settimana. Courtois ha commentato martedì alla vigilia della gara di ritorno tra Madrid e Benfica, valida per gli ottavi di finale di Champions League. Il Real Madrid ha vinto 1-0 a Lisbona la scorsa settimana, in una partita segnata dalle accuse di Vinícius, secondo cui Prestianni lo avrebbe chiamato "scimmia". Prestianni nega di aver insultato razzialmente Vinícius, ma è stato squalificato provvisoriamente dalla Uefa e non giocherà la partita di mercoledì al Santiago Bernabeu. "Mourinho è Mourinho, e come allenatore difenderà la sua squadra e ciò che i suoi giocatori gli hanno detto", ha detto Courtois. "L'unica cosa che mi delude è che abbia sfruttato l'esultanza di Viní. Non ha fatto nulla di male. Ha esultato come hanno fatto molti dei nostri rivali, perché quando ci segnano, l'euforia è doppia o tripla. Ma è finita, dobbiamo andare avanti", ha aggiunto. Il Benfica ha difeso Prestianni, affermando che il giocatore argentino è stato vittima di una "campagna diffamatoria". 

Ultimi video

01:29
Speranza McTominay

Napoli, Conte spera di recuperare McTominay

02:27
CLIP YILDIZ E BREMER ALLENAMENTO PRE GALATASARAY 24/02 OK SRV

Yildiz e Bremer in campo con il Galatasaray? Guarda l'allenamento

00:48
CLIP GALATASARAY TORELLO PRE JUVENTUS 24/02 SRV

Juve attenta: Osimhen, Icardi e Lang scatenati in allenamento

00:37
DICH KELLY PRE GALATASARAY SU MOMENTO JUVE PER SITO 24/2 DICH

Kelly: "I tifosi? Stavolta tocca a noi dare qualcosa in più"

01:21
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU FUTURO PER SITO 24/2 DICH

Spalletti e il futuro: "Inutile negarlo, dipende molto da questa partita"

00:33
DICH COSMI ARRIVO SALERNITANA 24/02 SRV

Cosmi in panchina dopo 4 anni: "Salernitana? Contento è poco…"

01:49
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU DI GREGORIO PER SITO 24/2 DICH

Spalletti: "Di Gregorio? Le critiche a lui sono a tutti noi. Stiamo tutti insieme"

01:33
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU YILDIZ PER SITO 24/2 DICH

Spalletti esalta Yildiz: "È già leader, vi racconto questo aneddoto…"

00:57
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU TIFOSI PER SITO 24/2 DICH

Spalletti, appello ai tifosi: "Con loro vicino siamo molto più forti"

02:05
Taveri: "Ecco perché l'Inter può rimontare"

Taveri: "Ecco perché l'Inter può rimontare"

01:44
Berardi eroe del Sassuolo

Berardi eroe del Sassuolo

01:28
Milan, quanti sprechi

Milan, quanti sprechi

01:20
Rivoluzione Torino

Rivoluzione Torino: panchina a D'Aversa

01:40
Il Bodø ci crede

Il Bodø ci crede

02:20
Dimarco l'irrinunciabile

Dimarco l'irrinunciabile

01:29
Speranza McTominay

Napoli, Conte spera di recuperare McTominay

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI DOPO SCONFITTA 21/2 DICH

Spalletti: "Dobbiamo toglierci noi dalla posizione di spalle al muro, non altri"

DICH CHIVU 1 SU VERGOGNA E GIORNALISTA NORVEGESE PRE BODO 23/02 ok SRV

Chivu contro il giornalista norvegese: "Ah, dice questa cosa e ride pure, complimenti…"

MCH BAYERN-EINTRACHT MCH

Il Bayern vince 3-2, ma la papera della difesa nel finale è da ridere

DICH ALLEGRI PER SITO 21/2 DICH

Allegri: "Se l'Inter casca di sotto noi ne approfittiamo"

Keita: "Una vera impresa"

Keita: "Una vera impresa"

Beukema: "L'arbitro ci ha penalizzato"

Beukema: "L'arbitro ci ha penalizzato"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:32
Inter, Lautaro Martinez non vede l'ora: "Tornerò più forte"
17:26
Tifosi della Samp contro la quarta maglia della Juve: le righe sul retro fanno discutere
17:23
La Lazio si ritrova a Formello, Sarri spera nel recupero di Gila
17:12
Youth League, l'Inter rimonta il Betis 5-3 e vola ai quarti
17:08
Real Madrid, Courtois e Arbeloa con Vinicius: "Contro razzismo si può fare di più"