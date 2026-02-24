Real Madrid, Courtois e Arbeloa con Vinicius: "Contro razzismo si può fare di più"

Il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois è deluso dalle critiche di José Mourinho al compagno di squadra Vinícius Júnior per aver accusato di razzismo il giocatore del Benfica Gianluca Prestianni la scorsa settimana. Courtois ha commentato martedì alla vigilia della gara di ritorno tra Madrid e Benfica, valida per gli ottavi di finale di Champions League. Il Real Madrid ha vinto 1-0 a Lisbona la scorsa settimana, in una partita segnata dalle accuse di Vinícius, secondo cui Prestianni lo avrebbe chiamato "scimmia". Prestianni nega di aver insultato razzialmente Vinícius, ma è stato squalificato provvisoriamente dalla Uefa e non giocherà la partita di mercoledì al Santiago Bernabeu. "Mourinho è Mourinho, e come allenatore difenderà la sua squadra e ciò che i suoi giocatori gli hanno detto", ha detto Courtois. "L'unica cosa che mi delude è che abbia sfruttato l'esultanza di Viní. Non ha fatto nulla di male. Ha esultato come hanno fatto molti dei nostri rivali, perché quando ci segnano, l'euforia è doppia o tripla. Ma è finita, dobbiamo andare avanti", ha aggiunto. Il Benfica ha difeso Prestianni, affermando che il giocatore argentino è stato vittima di una "campagna diffamatoria".