Aragon e Misano doppietta decisiva per la corsa al titolo, attesa per il debutto di Vinales con l'Aprilia

MOTOGP

Il Motomondiale torna per la terza volta quest'anno in Spagna con il "Diablo" della Yamaha lanciatissimo verso il titolo della premier class.

di

STEFANO GATTI

Sessantacinque punti di vantaggio sul campione in carica Joan Mir, 69 su Johann Zarco, 70 tondi tondi tondi (e pesantissimi) su Francesco Bagnaia. Per Fabio Quartararo la pista sembra tutta in discesa dopo il quinto successo stagionale dell'ultimo domenica di agosto ma Aragon (dove nel weekend il suo ex compagno di squadra Maverick Vinales farà il suo debutto con l'Aprilia) non è uno dei tracciati preferiti del francese che tra due domeniche a Misano dovrebbe essere raggiunto nel team ufficiale Yamaha da Franco Morbidelli.

Vincitore nel 2020 del secondo GP ospitato dal Motorland di Aragon (GP di Teruel), il pilota italiano è atteso al suo rientro il terzo weekend di settembre sulla pista amica di Misano Adriatico, dove a prenderne il posto (attualmente occupato dal britannico Jake Dixon) sarà Andrea Dovizioso, che affiancherà così Valentino Rossi negli ultimi GP della carriera del "Dottore". Aragon e Misano rappresentano intanto altrettanti crocevia per le ultime chances iridate di Mir, Zarco e Bagnaia. Lo spagnolo puntellò l'anno scorso ad Alcaniz la sua candidatura iridata con due terzi posti ma - per quanto veloce e regolare come d'altra parte ci si aspettava - ben difficilmente riuscirà a fare il bis intanto. Non sono molte di più le chances dei ducatisti Zarco e Bagnaia (separati tra loro di uno solo punto: 137 a 136). Il francese del team Pramac precede entrambe le Desmosedici factory di Pecco e di Jack Miller (quinto della generale con 118 punti) .

Corsa al titolo a parte, c'è grande. Dopo la separazione consensuale dalla Yamaha, lo spagnolo si appresta all'esordio nel momento migliore della Casa veneta, vale a dire all'indomani dellonel recente GP d'Inghilterra. Le premesse sono molto buone, le responsabilità (reciproche) altre ed impegnative.