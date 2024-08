Aprilia punta sul Giappone: Ogura nel team Trackouse Racing dal 2025

MOTOGP

La squadra americana ha annunciato l'ingaggio del pilota Moto2: per lui contratto biennale al fianco di Raul Fernandez

Alla vigilia del weekend del GP d'Austria, Aprilia ha completato il suo schieramento per la prossima stagione della MotoGP. Il team Trackhouse Racing, squadra satellite di Noale, ha infatti annunciato l'ingaggio di Ai Ogura. Il giapponese, attualmente secondo nella classifica della Moto2, ha firmato un contratto biennale per correre con la RS-GP ufficiale al fianco del riconfermato Raul Fernandez e insieme ai piloti factory Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Ogura, 23 anni, prenderà il posto di Miguel Oliveira, destinato alla Yamaha del team Pramac Racing.

Vedi anche Motogp Bagnaia: "In Austria per tornare in testa alla classifica"

OGURA: "QUESTO E' IL SOGNO"

"Innanzitutto, vorrei ringraziare tutte le persone che fanno parte di questo progetto e tutti coloro che mi hanno sostenuto. Naturalmente, questo è il sogno. Il passo finale da compiere. La MotoGP è il massimo livello che si possa avere, quindi sono ovviamente molto contento di esserci arrivato. Sono molto felice di poter correre nella classe regina e non vedo l'ora di farlo insieme al Trackhouse Racing MotoGP Team. Vedo che la squadra è davvero competitiva e la moto è molto forte. Come pilota, il mio compito è fare quello che posso con tutto quello che ho. La mentalità è sempre la stessa, ma sono molto felice di far parte del Trackhouse Racing e di fare questo passo verso la MotoGP con loro. Non vedo l'ora di iniziare il 2025. Ora devo pensare al Campionato del Mondo Moto2. Cercherò di finire quest'anno nel miglior modo possibile e di arrivare ben preparato al 2025. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo anno!", ha detto Ogura

BRIVIO: "PUO' DIVENTARE UN GRANDE PILOTA"

"Siamo entusiasti di aver finalizzato l'opportunità di iniziare un nuovo progetto con Ai, uno dei piloti più talentuosi della Moto2. Apprezziamo il suo stile di guida, la sua resistenza durante le gare e riteniamo che Ai abbia il potenziale per diventare un grande pilota della MotoGP. Mentre lavoreremo per sviluppare il Trackhouse Team come progetto per la MotoGP, lavoreremo contemporaneamente per dare ad Ai gli strumenti per esprimere il suo talento e crescere il più possibile. Credo che con Raul, giovane ma esperto, e Ai, nuovo talento in crescita, Trackhouse si sia assicurata una forte formazione di piloti per il futuro. Ci aspetta un periodo entusiasmante, ma prima di tutto vogliamo concentrarci su ciò che stiamo facendo ora, i nostri campionati e cercare di concludere il miglior risultato possibile, prima di iniziare il nostro viaggio insieme", le parole del team principal Davide Brivio.

MARKS: "E' PRONTO PER LA MOTOGP"

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto in squadra a un giovane e molto promettente talento, Ai Ogura. Ha dimostrato la sua preparazione e impegno nel Moto2 ed è pronto per il passaggio alla classe MotoGP. Non vediamo l’ora di lavorare con lui e sostenerlo mentre impara la moto Aprilia e la competizione incredibile al massimo livello delle corse motociclistiche internazionali. Trackhouse Racing MotoGP è stata creata per servire come iniziativa di espansione globale del marchio Trackhouse. È davvero emozionante che ora abbiamo un roster di atleti che rappresenta il Messico, gli Stati Uniti, la Spagna, la Nuova Zelanda e ora il Giappone. Trackhouse apprezza profondamente il lavoro e l’impegno che Miguel ha messo quest’anno, il nostro primo in MotoGP. La sua disponibilità a lavorare con la nuova proprietà e a ottenere il massimo dalla Aprilia RS-GP24 in questa stagione è stata di grande aiuto mentre Trackhouse si afferma nel campionato. Gli auguriamo il meglio nel 2025 e oltre e non vediamo l’ora di continuare il successo mentre terminiamo la stagione 2024”, ha commentato Justin Marks, proprietario di Trackhouse Racing.