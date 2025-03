Aprilia insegue il primo acuto, Bezzecchi: "Pista fisica e complicata, voglio rifarmi"

Aprilia Racing è pronta per tornare in azione sul Circuit Of The Americas per il terzo appuntamento della stagione. Una pista che nel 2024 ha visto la Casa di Noale dominare in modo assoluto: pole position con nuovo record del circuito, vittoria nella sprint, trionfo nella gara lunga e giro veloce in gara: tutto con lo spagnolo Vinales, in quella occasione del tutto imbattibile. Per Marco Bezzecchi, il weekend texano rappresenta un’importante opportunità per confermare i progressi mostrati nelle prime due gare stagionali e puntare a un risultato di rilievo. Il pilota italiano vanta due passaggi sul podio ad Austin: terzo in Moto2 nel 2021 e terzo in Moto3 nel 2018.