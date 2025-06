Aprilia All Stars: Bezzecchi e Martin accendono Misano

Il circuito di Misano ha vissuto una giornata senza respiro, con il paddock sempre animato dal palco di radio DeeJay che ha scandito i tempi della festa tra un evento e l’altro. Il momento più atteso in pista è stata la Race of Stars, la spettacolare gara a coppie e con partenza in stile Le Mans, che ha visto battagliare in pista le Aprilia RS 660 Factory. Alla fine di undici divertentissimi giri, pieni di colpi di scena e dopo due cambi pilota, ha vinto la coppia formata da Bezzecchi e Corradini davanti a Kevin Calia e The A (il pilota misterioso di Aprilia). Sul podio anche Raul Fernandez in coppia con Emily Bondi, risultata alla fine la migliore delle tre ragazze al via. Le altre erano Maria Herrera, vicecampionessa mondiale, e Roberta Ponziani.