Alte ambizioni e cura dei dettagli per Pertamina VR46, il team più fluo del Mondiale

Iniziata con la presentazione del team ufficiale Ducati Lenovo (lunedì scorso a Madonna di Campiglio), la quarta settimana di gennaio si chiude con quello - doverosamente a favore di title sponsor - di Pertamina Enduro VR46 Racing Team che affronta la nuova stagione della MotoGP con una formazione di piloti rinnovata al cinquanta per cento. In sella alle Desmosedici del team clienti ma "factory supported" la cui nuova... vecchia livrea fluo è stata svelata (e confermata) a Djakarta - capitale dell'Indonesia - ci sono l'altrettanto confermato Fabio Di Giannantonio (che avrà a disposizione una GP25)e la new entry Franco Morbidelli che prende il posto di Marco Bezzecchi e che ha abbandonato l'altro (ex) ex satellite Prima Pramac (passato alla Yamaha), restando agganciato al treno Ducati per tentare l'ennesimo rilancio. Talento ed esperienza per il team di Valentino Rossi che - grazie al supporto ufficiale, per la prima volta nella propria breve storia - punta a migliorare ulteriormente il quinto posto nella classifica team 2024 davanti ai team factory KTM, Yamaha e Honda.