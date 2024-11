Alonso 14 e lode a Barcellona: Holgado e Piqueras sul podio

Gara di gruppo e vittoria di David Alonso nel Gran Premio Solidarity di Barcellona della Moto3. Il campione del mondo colombiano mette il suo quattordicesimo e ultimo sigillo stagionale (su venti gare!), trionfando con una performance quasi compromessa ad una manciata di giri dalla bandiera a scacchi ma poi recuperata alla grande e a suon di sorpassi con un penultimo giro da urlo. Settimo successo consecutivo per il pilota Aspar che il prossimo anno (anzi fin dai test della prossima settimana) salirà di categoria per affrontare la Moto2, passaggio intermedio di quello che si preannuncia come un cammino destinato a portarlo fino alla MotoGP. Secondo gradino del podio per il vicecampione del mondo, lo spagnolo Daniel Holgado (GasGas Tech3) davanti al connazionale Angel Piqueras con la Honda di Leopard Racing. Ancora Spagna ai piedi del podio con il quarto posto di Josè Antonio Rueda (KTM Ajo) e top five completata dal giapponese Ryusei Yamanaka con la KTM MT Helmets - MSI. Alonso chiude il Mondiale della Moto3 con 421 punti al suo attivo contro i 256 del suo vice Holgado. Nella seconda metà della topten in quest'ordine David Munoz, Taiyo Furusato, Jacob Roulstone, Ivan Ortola e Colin Veijer. Miglior pilota italiano al traguardo Matteo Bertelle, quindicesimo con la Honda Snipers, a conclusione della secoda stagione cosecutiva senza pasaggi sul gradino più alto del podio per i nostri colori.