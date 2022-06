Aleix Espargarò: "Impossibile scappare, vedremo chi sarà il più bravo"

MOTOGP CATALOGNA

Quartararo: "Non male come passo, mi sarei accontentato anche della seconda fila"

Aleix Espargarò sta vivendo un anno magico e con lui anche l'Aprilia, mai così veloce e competitiva in MotoGP. Impossibile non goderselo, a partire dalla pole casalinga di Barcellona. "Sono molto contento, sapevo che era il mio momento e volevo sfruttarlo al massimo. Ma è stato difficile, lo sterzo si chiudeva e ho rischiato diversi highside. Ero davvero al limite. Ringrazio l'Aprilia per quest'altra pole, finora abbiamo fatto un bel lavoro, la moto funziona bene e sono contento. E dico grazie anche a Maverick (Vinales, ndr) per la scia nel giro veloce", le sue parole. L'Italmoto dà spettacolo nelle qualifiche di Barcellona

















































































Vedi anche Motogp Bagnaia: "Sono contento, in gara ce la giocheremo con Espargarò e Quartararo" "Di certo, però, non penso di poter andare via. Sarebbe un rischio perché qui il consumo della gomme è molto alto. Conteranno tante cose, vedremo chi sarà il più bravo con Fabio e "Pecco", ha aggiunto. Sarà battaglia, ma sempre corretta: "Sono contento dell'atmosfera che c'è tra di noi, anche se siamo rivali, daremo un bello spettacolo per il pubblico".

Dal canto suo, Fabio Quartararo è pronto alla battaglia perché sa che contro Aprilia e Ducati, in questo momento e su questa pista, sarà davvero dura. "Ho fatto tanta fatica con la moto, ma come passo non siamo male perché con una gomma media vecchia ho fatto 1'40"8 e credo che potremo fare una bella gara. Comunque avrei firmato anche per la secondo fila visto che il venerdì è stato un disastro. Poi per fortuna le cose sono migliorate", ha ammesso il francese. Il campione in carica, però, non viole sentire parlare di Yamaha fatta solo per lui: "Non credo che vada bene solo con me, non fanno una moto solo per me. Chiediamo tutti più potenza e se lavoriamo assieme possiamo andare più lontano".