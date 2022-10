Agostini: "Bagnaia-Ducati campioni sarebbe il massimo"

L'INCORONAZIONE

L'Italia sogna un binomio tutto tricolore campione in MotoGP: "L'ultimo a farlo sono stato io 50 anni fa"

© Getty Images Bagnaia e la Ducati sono a un passo dal vincere il titolo della MotoGP. Per la prima volta dai tempi di Giacomo Agostini e della MV Agusta un binomio tutto italiano potrebbe salire sul tetto del mondo della top class del Motomondiale. "Francesco Bagnaia con la Ducati è in testa al campionato del mondo, potrebbe vincere il titolo un pilota italiano su una moto italiana. L'ultimo a farlo sono stato io 50 anni fa. Sarebbe davvero il massimo", ha detto poprio il leggendario "Ago" in occasione della cerimonia in cui ha ricevuto a Palazzo Pirelli il premio Rosa Camuna, massima onorificenza della Regione Lombardia.

Agostini si dice "orgoglioso" di questo premio: "È un riconoscimento per quello che ho fatto nella vita, come sportivo e come uomo. I successi che ho ottenuto sono dovuti anzitutto a un dono di natura, sono nato con l'amore per le due ruote e ci ho sempre creduto". Ai giovani che si avvicinano al motociclismo, il campione dice: "Ci vuole serietà, tanto amore e passione, altrimenti le vittorie non arrivano". Per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, Agostini è un "grandissimo uomo e campione che ha saputo incarnare lo spirito lombardo, la capacita' e l'intraprendenza tipica della nostra terra. Parliamo del campione di motociclismo più titolato a livello internazionale, che ha saputo tenere alto nel mondo il nome della Lombardia con le moto che ha condotto. Nella nostra Regione, non dimentichiamolo, sono nate alcune tra le più importanti case motociclistiche a livello mondiale. La Lombardia ha sempre dimostrato una grande passione per questo sport".

Il motociclista è arrivato a Palazzo Pirelli a bordo della sua moto: "Avevo intenzione di arrivare in auto, poi ho cambiato idea".