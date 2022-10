Bagnaia in Malesia per diventare campione: "Concentrati più che mai"

VERSO SEPANG

Il ducatista ha il primo match-point: "Ma l'approccio non cambia". Quartararo: "Difficile, non impossibile"

Phillip Island, emozioni e colpi di scena in Australia

































1 di 18 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Per la prima volta dall'inizio del campionato, Francesco Bagnaia inizia un weekend di gara da leader della classifica della MotoGP. A Sepang si presenta con 14 punti di vantaggio su Fabio Quartararo e potrà giocarsi il primo match-point. Gli basterà guadagnare 11 punti sul francese e la storia sarà scritta. Il torinese della Ducati, però, sembra non voler pensare troppo al bersaglio grosso. "Ora siamo primi in campionato e dobbiamo restare concentrati più che mai. L’approccio comunque non cambia: dobbiamo pensare a fare bene il nostro lavoro, come sempre, per cercare di arrivare pronti alla gara di domenica”, ha detto Bagnaia.

Vedi anche Motogp MotoGP, Bagnaia ha il destino nelle proprie mani: campione a Sepang se... La pista malese è però amica della sua Desmosedici e le premesse sono più che positive. “Sono contento di tornare a correre in Malesia. Rispetto a Phillip Island, dove siamo stati la scorsa settimana, qui le temperature saranno molto più alte e, con questo clima tropicale, è anche difficile prevedere se la gara sarà asciutta o bagnata. In ogni caso sono tranquillo: in Australia, dove abbiamo faticato di più rispetto ad altre piste, abbiamo lottato per la vittoria, mentre Sepang è sulla carta un tracciato un po’ più “amico”, perciò ci sono tutti i presupposti per poter fare bene", ha ammesso.

In caso di vittoria, Bagnaia dovrà sperare che Quartararo non faccia meglio di quarto per laurearsi campione e comunque dovrà classificarsi entro le prime cinque posizioni, sperando che i rivali (aritmeticamente sono ancora in corsa anche Aleix Espargarò ed Enea Bastianini) facciano decisamente peggio.

Dal canto suo, Quartararo sta vedendo sfumare una riconferma, che a un certo punto sembrava scontata. Il numero uno della Yamaha, però, non vuole ancora arrendersi. "Dopo la brutta conclusione in Australia, ci aspetta un compito difficile, ma non impossibile. Dobbiamo recuperare un gap di 14 punti con due gare rimanenti. Faremo il nostro meglio questo weekend per recuperare un po' di punti. Ero soddisfatto del mio ritmo durante i test invernali a Speang, vedremo dove saremo adesso. Come ho detto dopo Phillip Island, voglio concentrarmi sul divertirmi ancora in sella, che è la cosa che mi succede quando sono il più veloce", le parole del transalpino.