Lazio-Atalanta e il "caso scuole": Lotito prova a riempire lo stadio tra le polemiche

28 Feb 2026 - 11:26

La mossa di Claudio Lotito per la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta ha scatenato un vero polverone mediatico: il presidente della Lazio ha invitato in massa studenti, docenti e rispettivi familiari all'Olimpico, un'iniziativa che i sostenitori in sciopero hanno subito bollato come una "provocazione" per camuffare i vuoti sugli spalti a favore delle telecamere. Se da Formello trapela una difesa informale che parla di "prassi consolidata" legata a progetti educativi già attivi da anni, i numeri della prevendita raccontano una realtà ben più gelida: circa 28.000 abbonati hanno snobbato la prelazione e i biglietti staccati finora sono col contagocce, oscillando tra le mille e le duemila unità. Nonostante il tentativo di riempire i seggiolini coinvolgendo anche le scuole calcio affiliate, il clima resta pesantissimo, con la tifoseria laziale pronta a ribadire il proprio dissenso in un match dove le assenze, paradossalmente, faranno molto più rumore delle presenze "invitate". Lo scrive il Corriere dello Sport.

