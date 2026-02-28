1 di 6
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

Storie

Quando Fiat dominava Parigi con un grattacielo

Molto prima di Stellantis, il rapporto tra Fiat (e l'automobile italiana) e la Francia era un legame stretto e consolidato. Negli anni '70, il Paese d'Oltrealpe rappresentava la porta d'accesso al mercato europeo, con risultati di grande prestigio per il marchio torinese. A tal punto da essere stabilmente il preferito - tra quelli non locali - dai francesi. Un decennio che ha visto Fiat superare Volkswagen e Ford diventando un punto di riferimento per l'intera industria, tanto da avere un grattacielo a Parigi. Il quartiere finanziario de La Défense, a Courbevoie, a ovest di Parigi è uno dei più importanti d'Europa. Qui hanno sede banche, istituti di Credito e grandi aziende. Pensato a fine anni '50, ebbe uno sviluppo immobiliare negli anni '70 quando i grattacieli di "seconda generazione" - alti anche oltre i 100 metri - iniziarono a definire il contorno della capitale di Francia. Tuttavia, la crisi petrolifera del 1973 ridimensionò il progetto, ciononostante nel 1974 fu inaugurata la torre Fiat. Alta 184 metri e con 38 piani, era uno degli edifici più dominanti della città

28 Feb 2026 - 11:36
6 foto
fiat
parigi
francia
grattacielo

Ultimi video

01:59
Carglass Best of Belron

Carglass Best of Belron

01:48
Ferrari, ecco la 499P 2026

Ferrari, ecco la 499P 2026

02:28
Alfa Romeo, la gamma con trazione integrale Q4

Alfa Romeo, la gamma con trazione integrale Q4

00:13
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

01:46
Autotorino, un anno da record

Autotorino, un anno da record

01:34
Skoda Epiq Camouflage

Skoda Epiq Camouflage

15:57
La puntata del 26 febbraio #DriveUp

La puntata del 26 febbraio #DriveUp

02:05
Lexus RZ, la nostra prova in pista a Vairano

Lexus RZ, la nostra prova in pista a Vairano

01:22
Travis Pastrana emoziona con Bentley

Travis Pastrana emoziona con Bentley

00:17
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

02:13
The Greatest Hits

The Greatest Hits

02:02
Nuova Mazda CX-6e

Nuova Mazda CX-6e

02:46
Ferrari, Corso Pilota On-Ice

Ferrari, Corso Pilota On-Ice

01:12
Jaguar Type 00

Jaguar Type 00

01:26
Zeekr si presenta a Milano

Zeekr si presenta a Milano

01:59
Carglass Best of Belron

Carglass Best of Belron

I più visti di Drive Up

Una Bugatti da 14 milioni di euro...al Lidl

La nuova supercar di Jannik Sinner

I Signori dell'Auto: Ettore Bugatti

I Signori dell'Auto: Ettore Bugatti

Toto Wolff a caccia del nuovo Antonelli: ingaggiato il fenomeno Niccolò Perico

Porsche GT3

Porsche GT3

Adam Levine ha una passione per le auto d'epoca