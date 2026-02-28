Storie Quando Fiat dominava Parigi con un grattacielo

Molto prima di Stellantis, il rapporto tra Fiat (e l'automobile italiana) e la Francia era un legame stretto e consolidato. Negli anni '70, il Paese d'Oltrealpe rappresentava la porta d'accesso al mercato europeo, con risultati di grande prestigio per il marchio torinese. A tal punto da essere stabilmente il preferito - tra quelli non locali - dai francesi. Un decennio che ha visto Fiat superare Volkswagen e Ford diventando un punto di riferimento per l'intera industria, tanto da avere un grattacielo a Parigi. Il quartiere finanziario de La Défense, a Courbevoie, a ovest di Parigi è uno dei più importanti d'Europa. Qui hanno sede banche, istituti di Credito e grandi aziende. Pensato a fine anni '50, ebbe uno sviluppo immobiliare negli anni '70 quando i grattacieli di "seconda generazione" - alti anche oltre i 100 metri - iniziarono a definire il contorno della capitale di Francia. Tuttavia, la crisi petrolifera del 1973 ridimensionò il progetto, ciononostante nel 1974 fu inaugurata la torre Fiat. Alta 184 metri e con 38 piani, era uno degli edifici più dominanti della città