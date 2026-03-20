Acosta "apre" Goiania, Miller secondo a sorpresa. Aprilia terza con Bezzecchi

Turno difficile per le squadre ufficiali Yamaha e Honda. Salito fino alla seconda posizione a metà turno, Alex Rins non si migliora nel finale e chiude quattordicesimo con la M1 Monster Energy. Mai protagonista invece il suo compagno di squadra Fabio Quartararo che chiude desolatamente ventiduesimo e ultimo a due secondi e 810 millesimi dalla vetta. Dopo il buon debutto thailandese, non vanno oltre la diciannovesima e la ventesima casella Joan Mir e Luca Marini con la Honda. Solo ventunesimo per ora Raul Fernandez che con la Aprilia RS-GP Trackhouse aveva brillato a Buriram con due passaggi sul podio (terzo in entrambi i casi) sia nella Sprint Race che nel Gran Premio