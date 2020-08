A Spielberg Miller davanti a Dovizioso nelle FP1. Male Rossi, Zarco penalizzato per l'incidente del GP d'Austria

Dominio Ducati nel primo turno di prove libere del Gran Premio della Stiria: miglior tempo per Jack Miller con quattro soli millesimi di vantaggio sulla Desmosedici ufficiale di Andrea Dovizioso, vincitore domenica scorsa sulla stessa pista. Terzo tempo per Miguel Oliveira con la KTM. Sesto tempo per Morbidelli, solo 17esimo Valentino Rossi. Johann Zarco penalizzato con partenza dai box per guida irresponsabile nel GP d'Austria.