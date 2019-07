MotoE, Tuuli trionfa nella prima gara della storia

07/07/2019

Niki Tuuli è il primo pilota della storia a trionfare in una gara ufficiale del Mondiale MotoE, che ha esordito al Sachsenring in occasione del GP di Germania. Il finlandese, che partiva dalla pole position, ha tagliato il traguardo per primo al termine di una gara tiratissima e combattuta, tenendosi dietro le altre Energica Ego Corsa di Mike Di Meglio e Bradley Smith. Il GP, che doveva durare 7 giri, è stato interrotto da una bandiera rossa dovuta alla caduta di Lorenzo Savadori, che ha disintegrato le protezioni laterali della pista costringendo i commissari a interrompere la gara e congelare la classifica. Matteo Ferrari è stato il primo degli italiani al traguardo (5°), davanti ad Alex De Angelis (6°). Fuori dalla top 10 Mattia Casadei e Niccolò Canepa, rispettivamente 11° e 12°.