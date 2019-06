MotoE pronta al via: a Valencia simulata una gara

19/06/2019

In attesa di scendere in pista per la gara inauguruale del campionato, in programma al Sachsenring nel primo fine settimana di luglio, la MotoE ha acceso i motori delle Energica a Valencia per tre giorni di test. Prove in cui si è sperimentata anche la qualifica con la formula della vecchia Superpole della Sbk, ma soprattutto si è svolta una simulazione di GP con al via 17 dei 18 piloti iscritti alla stagione (mancava Smith, impegnato in alcuni test con l'Aprilia MotoGP). Alla fine dei 7 giri previsti, l'ha spuntata il brasiliano Eirc Granado, che ha preceduto lo spagnolo Garzo e il finlandese Tuuli. Quinto Matteo Ferrari, solo 15° Gibernau.