MotoE, Niki Tuuli centra la prima pole della storia

06/07/2019

Niki Tuuli centra la pole position al Sachsenring e partirà davanti a tutti nella prima gara ufficiale della storia della MotoE. Il pilota finlandese ha girato in 1'27''456 con la sua Energica Ego Corsa, tenendosi alle spalle lo spagnolo Garzo e il brasiliano Granado. Primo degli italiani al via in Germania sarà Matteo Ferrari, che scatterà in sesta piazza dietro a Di Meglio e Simeon. In nona, decima e undicesima posizione partiranno rispettivamente De Angelis, Casadei e Savadori, dodicesimo Canepa, che ha chiuso davanti a una vecchia gloria del Motomondiale come Sete Gibernau (solo 13°).