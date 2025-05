Zanzi: "Solo illazioni su futuro della direzione tecnico-sportiva dell'Hellas"

"Non è nostra abitudine rispondere a supposizioni e illazioni che non coincidono con la realtà, e non lo faremo più in futuro, ma in questo particolare e importante momento della stagione mi trovo costretto a intervenire pubblicamente per smentire categoricamente le notizie più volte pubblicate" da alcuni organi di stampa, "in merito al futuro della nostra direzione tecnico-sportiva". Così Italo Zanzi, presidente esecutivo dell'Hellas Verona in una nota diffusa dal club. Secondo Zanzi si tratta di "articoli privi di qualsiasi tipo di fondamento", spiega, chiarendo che "in questo momento dobbiamo restare uniti e compatti, per provare a raggiungere insieme quello che sarebbe un altro storico traguardo per la nostra società".