Marsiglia continua a puntare su Rabiot: "Dobbiamo far di tutto per trattenerlo"

L'Olympique Marsiglia non ha alcuna intenzione di privarsi in vista della prossima stagione di Adrien Rabiot. A confermarlo è il direttore sportivo Mehdi Benatia che in un'intervista rilasciata a RMC Sport ha spiegato di volere trattenere il centrocampista francese. "Un giocatore come Rabiot è fondamentale, ma non ho bisogno che sia l’allenatore a dirmelo per sapere che è forse il giocatore e l’uomo più importante del progetto. Non abbiamo bisogno di nessuno per capire che dobbiamo fare di tutto per trattenerlo. Ma l’allenatore non è il tipo che dice: ‘Resto solo se ho questo’".