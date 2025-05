Manchester City: De Bruyne ai saluti, Guardiola non gli assicura un posto da titolare

Kevin De Bruyne si prepara a salutare il Manchester City, club col quale in 10 anni ha vinto tutto, ma nella sua ultima all'Etihad stadium potrebbe non figurare fra i titolari. Il tecnico dei 'citizens', Pep Guardiola, ha fatto capire che non si farà condizionare e sceglierà la squadra migliore in funzione dell'unico obiettivo rimasto: la qualificazione alla prossima Champions league. Con il Bournemouth, quindi, il belga potrebbe accomodarsi in panchina per subentrare ove necessario. Il City viene dalla sconfitta nella finale di Fa cup contro il Crystal palace e Guardiola vuole valutare le condizioni fisiche di tutti i suoi calciatori, De Bruyne compreso. "Kevin avrà ciò che merita, ovvero il momento migliore e il miglior complimento per la sua incredibile carriera e per ciò che ha fatto insieme alle altre leggendarie figure di questo club", ha dichiarato Guardiola, spiegando che è sua intenzione schierare "i migliori giocatori per vincere la partita contro il Bournemouth". Secondo il tecnico spagnolo De Bruyne vuole "che vinciamo la partita per qualificarci alla Champions League la prossima stagione. Questo è ciò che vuole Kevin, non potrebbe essere altrimenti". Dopo il Bournemouth la stagione in Premier del City si concluderà domenica prossima con il Fulham in trasferta. I citizens sono attualmente sesti a un punto da Aston Villa, Chelsea e Newcastle. Considerata la differenza reti al City potrebbero bastare quattro punti per entrare in Champions. "Se non ci arriviamo, non lo meritiamo e giochereo l'Europa League", ha oservato Guardiola, "ma penso che ci qualificheremo".