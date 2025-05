"Grazie a tutti per il sostegno alla squadra e a me ieri sera allo Stadio Olimpico, ora manca solo l'ultima battaglia della stagione da giocare insieme". Così il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini ringrazia i tifosi con un post su Instagram. "Oggi è già un giorno in meno per tornare a giocare e lottare per i nostri colori, lavorerò forte per farmi trovare al meglio la prossima stagione", ha aggiunto.