Cagliari, la Juventus mette gli occhi su Palestra

La Juventus vuole pensare al futuro e per questo non vuole perdere l'occasione di portarsi a casa Marco Palestra. L'esterno di proprietà dell'Atalanta ha rubato l'occhio con la maglia del Cagliari in queste prime fasi di campionato, tuttavia i bianconeri lo avrebbero già messo nel mirino come riportato da La Gazzetta dello Sport. La valutazione è attorno ai 20 milioni di euro, tuttavia i bergamaschi vorrebbero riportarlo a casa a fine stagione e difficilmente lo cederanno in vista del prossimo anno.