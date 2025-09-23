Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Inter, Caprile in pole per il dopo Sommer

23 Set 2025 - 16:00
© IPA

© IPA

L'Inter è alla ricerca di un portiere che possa raccogliere l'eredità di Yann Sommer e la dirigenza nerazzurra sembra intenzionata a muoversi per Elia Caprile, attuale portiere del Cagliari. Ausilio è già da tempo sulle tracce dell'estremo difensore che sembra avere un profilo adatto ai parametri richiesti in questo momento dall'Inter: giovane (25 anni da compiere), italiano e con un prezzo non esagerato (circa 20 miioni). Sabato sera, in occasione della sfida tra Cagliari e Inter, gli occhi di molti saranno puntati anche su di lui. 

Le alternative a Caprile, per diversi motivi, sembrano essere poco percorribili: Carnesecchi, valutato dall'Atalanta 40 milioni, richiederebbe uno sforzo economico insostenibile, mentre Meret difficlmente verrà ceduto dal Napoli a una diretta concorrente.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr

CR7 e gli altri: ecco le star convinte dall'Arabia Saudita

Assunto dalla squadra che gli è costata il lavoro: il paradossale approdo di Mou al Benifica

Juve-Vlahovic: dopo il campo c'è la spina del rinnovo, ma adesso è l'ora del dialogo

Mourinho-Benfica: ora è ufficiale. Firma fino al 2027

Clamoroso Benfica! Qarabag fatale per Lage, arriva Mourinho

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:00
Inter, Caprile in pole per il dopo Sommer
15:23
Cagliari, la Juventus mette gli occhi su Palestra
14:20
Tognozzi passa al Rio Ave, Juventus ancora a caccia di un direttore sportivo
13:17
Livorno, Cristiano Lucarelli pronto a tornare in panchina
13:07
Napoli, ufficiale il rinnovo di Politano: firma fino al 2028