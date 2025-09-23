Inter, Caprile in pole per il dopo Sommer

L'Inter è alla ricerca di un portiere che possa raccogliere l'eredità di Yann Sommer e la dirigenza nerazzurra sembra intenzionata a muoversi per Elia Caprile, attuale portiere del Cagliari. Ausilio è già da tempo sulle tracce dell'estremo difensore che sembra avere un profilo adatto ai parametri richiesti in questo momento dall'Inter: giovane (25 anni da compiere), italiano e con un prezzo non esagerato (circa 20 miioni). Sabato sera, in occasione della sfida tra Cagliari e Inter, gli occhi di molti saranno puntati anche su di lui.