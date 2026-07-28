LO SVINCOLATO

Vlahovic, il Besiktas molla Salah e torna in pressing su Dusan

Il serbo è il sogno di Italiano per l'attacco. Ora che i turchi hanno mollato l'egiziano si torna all'assalto dell'ex Juve

28 Lug 2026 - 12:27
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Il Besiktas di Vincenzo Italiano torna all'assalto per Dusan Vlahovic. L'ex Bologna è pronto a fare carte false per ricongiungersi con il serbo: a Firenze con Italiano in panchina il classe 2000 ha vissuto la migliore della sua carriera. Un rendimento che convinse la Juve a fare all-in su di lui con un'offerta da 70 milioni e un contratto a salire che, nell'ultima stagione, ha toccato quota 12 milioni di euro netti. 

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Vlahovic ora non vorrebbe ridursi l'ingaggio. In questo primo mese da svincolato le sue richieste e quelle del suo entourage non sono calate di una virgola. Una montagna di milioni che tiene a distanza le big. L'unica offerta concreta al momento sul tavolo di Dusan sarebbe quella del Besiktas, pronto, non da oggi, ad accontentarlo dal punto di vista economico. 

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Nei primi contatti Vlahovic era stato molto onesto con Italiano: il serbo aveva dato apertura ma aveva chiesto di poter aspettare una big. Una risposta che aveva spinto il Besiktas a spostare le proprie attenzioni su Mo Salah. Ora però, con l'egiziano che sembra orientato a volare in Mls, i turchi sono tornati con forza su Vlahovic. La pallarimane nelle mani di Dusan: aspettare ancora la chiamata di una grande squadra o sposare il ricco progetto del Besiktas? Il tempo è empre meno e Dusan, presto, dovrà prendere una decisione.  

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