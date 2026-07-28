Vlahovic, il Besiktas molla Salah e torna in pressing su Dusan

Nei primi contatti Vlahovic era stato molto onesto con Italiano: il serbo aveva dato apertura ma aveva chiesto di poter aspettare una big. Una risposta che aveva spinto il Besiktas a spostare le proprie attenzioni su Mo Salah. Ora però, con l'egiziano che sembra orientato a volare in Mls, i turchi sono tornati con forza su Vlahovic. La pallarimane nelle mani di Dusan: aspettare ancora la chiamata di una grande squadra o sposare il ricco progetto del Besiktas? Il tempo è empre meno e Dusan, presto, dovrà prendere una decisione.