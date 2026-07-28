Vlahovic, il Besiktas molla Salah e torna in pressing su Dusan

Il Besiktas di Vincenzo Italiano torna all'assalto per Dusan Vlahovic. L'ex Bologna è pronto a fare carte false per ricongiungersi con il serbo: a Firenze con Italiano in panchina il classe 2000 ha vissuto la migliore della sua carriera. Un rendimento che convinse la Juve a fare all-in su di lui con un'offerta da 70 milioni e un contratto a salire che, nell'ultima stagione, ha toccato quota 12 milioni di euro netti.
Vlahovic ora non vorrebbe ridursi l'ingaggio. In questo primo mese da svincolato le sue richieste e quelle del suo entourage non sono calate di una virgola. Una montagna di milioni che tiene a distanza le big. L'unica offerta concreta al momento sul tavolo di Dusan sarebbe quella del Besiktas, pronto, non da oggi, ad accontentarlo dal punto di vista economico.
Nei primi contatti Vlahovic era stato molto onesto con Italiano: il serbo aveva dato apertura ma aveva chiesto di poter aspettare una big. Una risposta che aveva spinto il Besiktas a spostare le proprie attenzioni su Mo Salah. Ora però, con l'egiziano che sembra orientato a volare in Mls, i turchi sono tornati con forza su Vlahovic. La pallarimane nelle mani di Dusan: aspettare ancora la chiamata di una grande squadra o sposare il ricco progetto del Besiktas? Il tempo è empre meno e Dusan, presto, dovrà prendere una decisione.