Verona, Zanetti ora è in bilico: la società riflette sul futuro dell'allenatore

Il Verona sta attentamente valutando il futuro del suo allenatore, Paolo Zanetti, dopo l'ultima sconfitta per 2-1 subita contro il Genoa. La situazione per la squadra è estremamente complicata con gli scaligeri che non sono ancora riusciti a conquistare la prima vittoria in questa stagione. Con soli sei punti in classifica e l'attuale ultimo posto, la società è ora spinta a una profonda riflessione sulla guida tecnica.