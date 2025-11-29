Logo SportMediaset

Mercato

Verona, Zanetti ora è in bilico: la società riflette sul futuro dell'allenatore

29 Nov 2025 - 18:41
© Getty Images

Il Verona sta attentamente valutando il futuro del suo allenatore, Paolo Zanetti, dopo l'ultima sconfitta per 2-1 subita contro il Genoa. La situazione per la squadra è estremamente complicata con gli scaligeri che non sono ancora riusciti a conquistare la prima vittoria in questa stagione. Con soli sei punti in classifica e l'attuale ultimo posto, la società è ora spinta a una profonda riflessione sulla guida tecnica.

Queste le parole dell'allenatore Paolo Zanetti nel post partita, che ha parlato anche del suo futuro: "Se sarò sulla panchina del Verona la prossima settimana? Non ho una risposta a questo. So che se mi verrà chiesto di farlo non mi tirerò indietro, sono un dipendente del club e rispondo alle volontà della dirigenza, in questo caso mi prendo le mie responsabilità". 

Sulla partita: "Abbiamo visto lo stesso copione di altre partite, in campo le due squadre hanno combattuto ma noi abbiamo pagato caro dei nostri errori. I ragazzi devono continuare a crederci, questa squadra ha potenzialità anche se quanto fatto finora non è sicuramente sufficiente". 

Ha parlato con qualcuno della società? 

"Non ho ancora parlato con nessuno. So come funziona il calcio. Penso di poter girare a testa alta e con orgoglio per l'impegno che stiamo mettendo. Quello che posso fare, però, è scusarmi. La responsabilità arriva dall'attaccamento che si ha verso la propira piazza". 

