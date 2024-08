Tessmann approda al Lione dopo i no a Inter e Fiorentina: "Trovato l'accordo col Venezia"

telenovela finita

Secondo l'Equipe, si sarebbe chiusa la telenovela estiva che ha coinvolto il centrocampista statunitense: il giocatore sarebbe già stato autorizzato a volare in Francia. Ai lagunari 6 milioni

© italyphotopress Dopo aver sfiorato l'accordo prima con l'Inter e poi con la Fiorentina, il centrocampista statunitense del Venezia, Tanner Tessmann, sarebbe a un passo dal clamoroso approdo in Ligue 1. Secondo l'Equipe, infatti, il club lagunare avrebbe trovato un accordo economico con il Lione sulla base di 6 milioni di euro e il giocatore sarebbe già stato autorizzato a volare in Francia.

Pare dunque a un passo dalla risoluzione la telenovela estiva che riguarda il futuro di Tessmann. A inizio mercato il centrocampista statunitense era stato a un passo dall'Inter, ma una richiesta di commissioni da parte degli agenti del giocatore, ritenuta eccessiva dalla dirigenza nerazzurra, aveva fatto saltare l'affare ormai a un passo dalla definizione. Poi arrivò la Fiorentina che pareva vicinissima al giocatore ma, anche in quel caso, la trattativa si arenò per le richieste degli agenti.

E proprio dopo le trattative saltate con nerazzurri e viola, il ds del Venezia, Antonelli, aveva parlato in questi termini della situazione: "Tessmann è fuori dal progetto Venezia - le sue parole a Il Gazzettino -. Mi dispiace soprattutto per il giocatore, per la situazione in cui si è messo. In questo momento è fuori dalla lista dei giocatori disponibili per Di Francesco, ma è una sua scelta che non dipende da noi. Certo continua ad allenarsi con il resto della squadra ma con la testa, in questo momento, non c’è".

Ora sembra essere arrivata la definitiva fumata bianca che porta il giocatore in Francia. Tra il centrocampista e il Lione l'accordo sembra essere stato trovato nella giornata di venerdì mentre oggi, secondo l'Equipe, sarebbe arrivato l'ok del Venezia alla cessione sulla base di 6 milioni di euro.