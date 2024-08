Roma-Napoli, si lavora allo scambio Ngonge-Zalewski

DESTINI INCROCIATI

I giallorossi verserebbero anche un conguaglio economico per completare l'operazione

© Getty Images Lavori in corso sull'asse Roma-Napoli a caccia di rinforzi. I dirigenti giallorossi e quelli azzurri starebbero infatti dialogando per provare a imbastire in tempi rapidi uno scambio tra Nicola Zalewski e Cyril Ngonge. Secondo quanto si apprende, l'operazione in fase di perfezionamento sarebbe a titolo definitivo con l'inserimento di un conguaglio economico a favore del club di De Laurentiis.

Vedi anche napoli Napoli, due i nodi da sciogliere col Chelsea per Lukaku. Spunta Schouten

In attesa degli ultimi colpi importanti in entrata, dunque, a Castel Volturno e a Trigoria si lavora di fino per provare a ottimizzare la rosa, accontentare i tecnici e trovare soluzioni per giocatori un po' ai margini dei rispettivi progetti. Mentre da una parte Antonio Conte stima molto Zalewski, dall'altra De Rossi del resto sarebbe ben contento di avere Ngonge per completare il suo reparto offensivo con un giocatore duttile e dinamico.

Vedi anche roma Dybala, il retroscena sulla sua scelta: la reazione della Roma sul mercato

Desideri che nelle ultime ore sembrano incrociarsi e hanno avvicinato le parti avviando le trattative per intavolare lo scambio tra l'esterno italo-polacco e l'attaccante belga seguito con grande attenzione anche dalla Lazio. Uno scambio che accontenterebbe un po' tutte le parti coinvolte e sembrerebbe destinato, salvo colpi di scena, alla fumata bianca.