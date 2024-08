Dai contatti con l'Inter alla voglia di Premier: Rabiot cerca squadra... in vacanza

L'ATTESA

Il centrocampista francese è svincolato e attende ancora la chiamata giusta. Intanto continua a godersi le vacanze a Ibiza

Nella comoda e lussuosa imbarcazione ad Ibiza Adrien Rabiot sta aspettando di capire quale sarà il suo futuro. L'ex vice capitano della Juventus, dopo non aver trovato l'accordo per continuare in bianconero, sta sfogliando la margherita delle opportunità. I petali, però, stanno lentamente cadendo uno ad uno senza trovare una soluzione e mentre l'Inter avrebbe tentato un approccio per studiare la fattibilità di un'offerta, nei desideri del giocatore c'è sempre la Premier League. Sì, ma dove?

La foto che lo ritraeva ancora in vacanza a metà agosto pubblicata sui social ha fatto un po' di scalpore, ma racconta anche di un giocatore tutto sommato tranquillo pur senza contratto dopo essere stato uno dei più pagati in Serie A. La volontà di Rabiot è quella di trovare un club ambizioso, ma con la possibilità tanto di giocare in Champions League quanto nel futuro Mondiale per Club. In questo modo però il fiore si è rimpicciolito notevolmente.

Dopo il no alla Juventus è arrivato quello al Psg per non tornare dov'era già stato senza trovarsi granché bene, ma la speranza di un futuro in Premier League si è ridotta quando il Manchester City non si è interessato alla sua situazione mentre il Manchester United si è defilato. Resta il Liverpool anche perché il Real Madrid, primo vero grande sogno del francese, non lo ha mai contattato. Anche la strada che porterebbe ai Reds per il momento è solo una ipotesi di mercato visto che gli unici contatti concreti, ma infruttuosi, sono stati con Inter, Bayern e Atletico Madrid come riporta L'Equipe.

Rabiot - con mamma Veronique - da disoccupato di lusso continua a chiedere 7,5 milioni di euro netti all'anno, un compenso già avuto in Italia ma che nessuno, almeno per il momento, sembra volergli concedere.