Venezia-Di Francesco, ci siamo: si va verso un accordo biennale

SERIE A

Il club veneto neopromosso in A ripartirà dai lagunari dopo la cocente delusione alla guida del Frosinone

© Getty Images Sarà Eusebio Di Francesco a rimpiazzare Marco Vanoli (firmerà col Torino) sulla panchina del Venezia. Il tecnico dalle origini abruzzesi, dopo ore di riflessione, ha optato per il progetto dei lagunari rispetto a quello dell'Empoli: a sponsorizzarlo il ds Filippo Antonelli col quale condivide le origini. Nelle prossime ore è atteso l'annuncio ufficiale, con l'ex tecnico di Frosinone e Roma che metterà la firma su un contratto biennale. Di Francesco è reduce da un finale di stagione amaro proprio alla guida dei ciociari, ai quali è sfuggita la salvezza a pochi minuti dal gong.

Con il Venezia che ha di fatto il suo nuovo allenatore, è rimasto solo l'Empoli a non avere una guida tecnica nella massima serie: il presidente Corsi prenderà al più presto una decisione. In corsa ci sarebbero rimasti l'ex Cosenza William Viali (ha salvato i calabresi nell'ultima Serie B) e Marco Giampaolo, vecchia conoscenza dei toscani, e fermo dall'ottobre del 2022 dopo l'esonero ai tempi della Sampdoria. Il prescelto prenderà il posto di Davide Nicola, che ha scelto il Cagliari per proseguire la sua carriera.