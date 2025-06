Liverpool, le prime parole di Wirtz: "Qui per vincere tutto"

“Sono felice e orgoglioso, era da tempo che aspettavo questo momento e finalmente è arrivato”. Così Florian Wirtz ha parlato per la prima volta da nuovo giocatore del Liverpool. Attraverso i canali ufficiali dei Reds, il trequartista tedesco ha spiegato. Scelta di lasciare la Germania, rifiutando anche la corte del Bayern Monaco: “Volevo un’altra sfida, qualcosa di completamente nuovo. La Premier è il campionato giusto per mettermi alla prova. Ho parlato con chi ha già giocato in Inghilterra e tutti mi hanno confermato che è perfetta per il mio stile di gioco. Il mio obiettivo è vincere tutto, ogni anno. Prima di tutto devo fare al meglio il mio lavoro, ma voglio conquistare la Premier e arrivare fino in fondo in Champions League. Non vedo l’ora d’iniziare”.