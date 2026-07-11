Milan, non solo Gila: dalla Lazio arriva anche il giovane Calvani

Inizialmente, le indiscrezioni parlavano di un'unica trattativa che avrebbe portato sia Gila che Calvani a Milano ma alla fine i club hanno deciso di scorporare le due operazioni. Secondo quanto riportato da Milan News, il Diavolo verserà nelle casse della Lazio 2,5 milioni di euro. Calvani farà parte inizialmente della rosa di Milan Futuro.