Udinese, per il dopo Tudor salgono le quotazioni di Zenga

Gli 11 gol subiti in tre giorni sono stati fatali per Igor Tudor, che è stato ufficialmente esonerato dall'Udinese. In attesa di sapere il nome del tecnico che prenderà il posto del croato sulla panchina bianconera, i friuliani per il match contro il Genoa in programma domenica saranno guidati da Luca Gotti, il vice di Tudor. Ma chi siederà sulla panchina dell'Udinese dopo la sfida di Marassi? I nomi che circolano in queste ore sono tanti (Colantuono, Guidolin e Marino su tutti, ma anche Di Biagio, Ballardini e Carrera), ma secondo quanto riportato da 'Sportitalia' in pole position ci sarebbe Walter Zenga.