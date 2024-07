Udinese, Nani: "Sanchez qui è a casa, se vuole lo aspettiamo"

OPERAZIONE NOSTALGIA

Il dt dei bianconeri chiama l'ex Inter e annuncia Iker Bravo: "Dopo le visite e potremo annunciarlo"

"Come ho sempre detto, Sanchez a Udine è a casa sua, il Friuli è casa sua: qualora volesse tornare, evidentemente lo aspettiamo, lui questo lo sa, non è un discorso di trattativa e di nient'altro, quando lui si sentirà pronto per tornare, lo aspettiamo". Lo ha detto il direttore tecnico dell'Udinese, Gianluca Nani, incontrando i giornalisti nel ritiro austriaco.

Quanto a Lovric, Bijol e Samardzic, Nani ha ribadito che "la nostra società non ha necessità né volontà di vendere tanto per vendere, quindi soprattutto i calciatori più importanti ce li vorremmo tenere. Se qualcuno dovesse chiedere informazioni sui nostri talenti e presentare un'offerta, che noi valutiamo eventualmente congrua, ci sederemmo a parlarne, ma noi non andiamo a proporli".

"Posso, però, confermare - ha sottolineato - che ad oggi abbiamo avuto solo degli approcci e delle richieste generiche, ma non c'è niente che posso dire chiudiamo stasera, questo lo posso tranquillamente dire".

Passaggio finale sugli acquisti: "Non è un mistero, cerchiamo due centrocampisti che prendano il posto in rosa di Walace e Pereyra: il mister sta valutando alcuni calciatori qui in ritiro e poi, anche sulla scorta delle sue indicazioni, andremo a chiudere. L'unica certezza al momento riguarda Iker Bravo: per l'attaccante è tutto fatto, dopo l'Europeo farà le visite e potremo annunciarlo".

Vedi anche Milan Il Milan adesso accelera: pressing per Pavlovic, ottimismo sul fronte Samardzic