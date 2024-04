Udinese: Cioffi verso l'esonero, Fabio Cannavaro scelto come nuovo allenatore

debutto con la roma

L'Udinese cambia allenatore dopo la sconfitta di Verona: Fabio Cannavaro debutterà giovedì contro la Roma

L'Udinese cambia allenatore per dare una svolta alla squadra e alla classifica dopo la pesante sconfitta di Verona: via Gabriele Cioffi, dentro Fabio Cannavaro. L'ex tecnico del Benevento atteso in città lunedì per firmare con i friulani, sarà la sua prima esperienza su una panchina di Serie A e sarà chiamato a risollevare una squadra che nelle ultime quattro partite ha rimediato tre sconfitte e un pari ed è a 28 punti, pari merito col Frosinone, in piena zona retrocessione. Nello staff di Cannavaro, che dovrebbe firmare sino a giugno con opzione per la prossima stagione in caso di salvezza, anche il fratello Paolo, Giampiero Pinzi, 350 partite con l'Udinese e già nello staff tecnico dei bianconeri dal 2019 al 2022, ed Emanuele Troise. Il debutto avverrà giovedì alle 20 contro la Roma, nel recupero del match interrotto per il malore a Ndicka.

Il patron Pozzo nelle scorse ore aveva contattato anche Edy Reja ma non ha trovato l'accordo con l'allenatore 78enne, che non se l'è sentita di tornare in Serie A. Per l'Udinese sarà il terzo allenatore stagionale, Cioffi infatti aveva sostituito a ottobre Andrea Sottil.

Cannavaro, campione del mondo 2006 e Pallone d'Oro, aveva iniziato come allenatore come vice di Olaroiu all'Al Ahli (Arabia Saudita) nel 2013, l'anno seguente, su suggerimento di Marcello Lippi, viene ingaggiato come primo tecnico del Guangzhou Evergrande (Cina) ma viene esonerato nel 2015. Lo stesso anno passa all'Al Nassr (Arabia Saudita) ma a febbraio viene esonerato, a giugno l'esperienza al Tianjin Quanjian (Cina) dove centra la promozione in prima divisione: nel 2017 le dimissioni. Quindi il ritorno al Guangzhou Evergrande col quale vince la Supercoppa di Cina nel 2018 e il campionato nel 2019. Nel settembre 2021 la risoluzione del contratto col club, che aveva problemi economici. La prima esperienza in Italia è in Serie B, nel settembre 2022, col Benevento: dopo 16 punti in 17 partite viene però poi esonerato.