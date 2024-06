Udinese, Kosta Runjaic sarà il nuovo allenatore. Torna Inler come ds

la decisione

Dopo la mancata conferma di Fabio Cannavaro, il club di Pozzo ha deciso e ha sorpreso tutti. L'ex centrocampista prenderà il posto di Balzaretti

Dopo l'annuncio della mancata prosecuzione del rapporto con Fabio Cannavaro, l'Udinese pesca in Polonia per il nome del nuovo tecnico. Si tratta di Kosta Runjaic, allenatore tedesco di origine croata che lo scorso anno ha allenato il Legia Varsavia chiudendo al terzo posto alle spalle di Jagiellonia e Slask e che si è ben comportato in Conference League, competizione durante la quale ha battuto l'Aston Villa ma poi è stato successivamente eliminato dal Molde. Mercato ancora affidato a Gianluca Nani, attuale ds del Watford che opererà direttamente da Londra. Entra in dirigenza anche l'ex centrocampista Gokhan Inler, che ha indossato la maglia bianconera in 162 occasioni (9 gol e 15 assist) e prenderà il posto di direttore sportivo lasciato libero da Balzaretti.

Dopo tanto parlare di Vivarini, Di Francesco e altri profili, una scelta a sorpresa da parte del presidente Pozzo, che è stato convinto dal gioco offensivo e dalla capacità di lavorare coi giovani del tecnico austriaco di nascita, d'origine croata, ma tedesco di nazionalità. La carriera di Runjaic, classe 1971, inizia proprio in Germania nel 2010 col Darmstadt, con cui vince subito la terza serie tedesca ottenendo la promozione. Poi negli anni porta il Kaisersalutern fino alla semifinale di Coppa di Germania e il Monaco 1860 fino agli ottavi, non arriva mai in Bundesliga, ma la valorizzazione dei giovani diventa il suo marchio di fabbrica e lancia tanti prospetti importanti come Florian Neuhaus e Felix Uduokhai. Nel 2017 si trasferisce in Polonia e regala diverse plusvalenze importanti al Pogon Stettino prima di trasferirsi al Legia Varsavia, con cui ha vinto una Coppa e una Supercoppa polacca e che è stato il trampolino di lancio per arrivare in Italia.

Vedi anche Udinese Cannavaro, addio amaro all'Udinese: "C'è dispiacere, volevo continuare"