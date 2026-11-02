Dalla Turchia, Fenerbahce punta Sergio Conceiçao per salvare stagione

In casa Fenerbahçe la situazione resta difficile. I risultati non arrivano e la pressione sulla società continua a crescere. Dopo le ultime sconfitte, il club di Istanbul ha deciso di puntare su Sérgio Conceição per cercare di cambiare rotta. Il nome dell'allenatore portoghese, 51 anni, è al centro delle trattative. Secondo i media turchi, tra le parti sarebbe stato raggiunto un accordo di massima. Conceição potrebbe quindi arrivare a Istanbul per definire gli ultimi dettagli. Al momento, però, manca ancora l'annuncio ufficiale del club. Come si legge su Universal News, la crisi si è aggravata dopo la sconfitta per 2-1 nel derby contro il Galatasaray, che ha preceduto l'uscita di scena di Ismail Kartal. Anche il successivo tentativo di trovare una soluzione temporanea non ha dato i risultati sperati: il Fenerbahçe ha perso in casa con il Göztepe, ancora per 2-1. La dirigenza ha così intensificato i contatti per trovare un nuovo allenatore. Tra i nomi valutati ci sarebbe stato anche quello di Julian Nagelsmann, ma senza arrivare a un'intesa. Secondo la stampa portoghese, nella scelta di Conceição avrebbe avuto un ruolo anche il parere positivo di Jorge Jesus. Per il tecnico portoghese si tratterebbe di una nuova esperienza importante dopo le avventure con Porto, Milan e Al-Ittihad. Con il Porto ha conquistato numerosi trofei, mentre sulla panchina rossonera ha vinto la Supercoppa italiana. Il tempo per preparare la squadra sarà poco. All'orizzonte c'è già una sfida impegnativa contro il Liverpool in Champions League, in programma a Istanbul mercoledì. Il Fenerbahçe ha bisogno di ritrovare risultati, continuità e soprattutto tranquillità. Conceição è chiamato a riportare ordine e fiducia in una squadra che, nelle ultime settimane, ha vissuto momenti difficili. A Istanbul la pressione è alta e i tifosi aspettano risposte immediate.