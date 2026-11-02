Manchester United, Carrick non pensa all'addio: "Amo essere qui"

A forte rischio esonero dopo tre ko di fila (e una vittoria che manca dal 10 settembre), Michael Carrick non ha alcuna intenzione di lasciare la panchina del Manchester United. "Molte persone potrebbero fare il mio lavoro quando si vincono tante partite - ha detto l'inglese alla vigilia della sfida di Champions League contro la Roma a Old Trafford -. L'importante è trovare soluzioni, trovare risposte, mantenere la forza e ottenere il meglio dai giocatori. Dobbiamo continuare a lottare per questo. Amo essere qui, amo lavorare con i giocatori. Le difficoltà e le sfide mi danno una motivazione ancora maggiore".