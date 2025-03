Udinese, retroscena Lucca: "Mi ha fatto piacere l'apprezzamento del Milan a gennaio"

Lorenzo Lucca è uno degli attaccanti più prolifici della Serie A. Con i suoi dieci gol ha trascinato l'Udinese nella prima metà della classifica, attraendo anche l'interesse di altre squadre come il Milan che a gennaio aveva messo gli occhi su di lui. Un pensiero che ha colpito Lucca come confermato in un'intervista al Corriere della Sera: "Leggo poco i giornali per non farmi distrarre. L’apprezzamento di una società così grande mi ha fatto piacere, ma ho cercato di non perdere il focus sul mio percorso. Al momento il mio top club è l’Udinese. Poi con il lavoro e i gol so che le occasioni arriveranno di conseguenza. Del resto, chi non punta a una big?"