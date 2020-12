Udinese, De Paul: "Andrò via al momento giusto, prima o poi giocherò in Champions"

MERCATO

Rodrigo De Paul è da tempo nel mirino delle grandi del calcio italiano, Inter su tutte, e non nasconde le sue ambizioni: "Voglio sempre di più - ha confessato - Dev'essere pazzesca la sensazione che si prova quando si affronta un quarto o una semifinale di Champions League. Sono certo che prima o poi li giocherò. Se uno lavora bene riesce a raggiungere i propri obiettivi. Io però voglio arrivare preparato a quel momento, non voglio forzare nulla, andrò via da Udine solo al momento giusto". Getty Images

I nerazzurri sono in pole per il talento dei friulani e potrebbero piombare su di lui già a gennaio, se dovessero riuscire a liberarsi di alcuni esuberi a centrocampo: Eriksen innanzitutto, ma anche Nainggolan e Vecino, tutti giocatori da tempo fuori dal progetto e con ingaggi tutt'altro che "leggeri".

De Paul, che l'anno prossimo compirà 27 anni, è ormai stabilmente nel giro della nazionale argentina (con la quale ha esordito nel 2018 collezionando in tutto 21 presenze) e ha un rapporto molto speciale anche con Lionel Messi: "Quando segno mi manda sempre i complimenti - ha raccontato a Sky Sport - Mi ha fatto fare un passo in avanti a livello mentale, mi spinge a migliorarmi sempre, a fare sempre di più e a non accontentarmi mai".