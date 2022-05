Tragedia di Superga 73 anni fa: omaggio a Grande Torino

La foto degli 'Invincibili' per ricordare il 'Grande Torino, orgoglio d'Italia'. A poche ore dall'omaggio a Valentino Mazzola e compagni, che torna in presenza dopo le restrizioni degli scorsi anni per la pandemia, il Torino Fc celebra così, sui social, l'anniversario della tragedia di Superga, dove la squadra salirà nel pomeriggio per la messa a suffragio delle vittime e la lettura dei nomi dei 31 caduti di quel 4 maggio 1949.