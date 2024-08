Torino, ufficiale l'arrivo di Donnarumma

MERCATO

Il fratello di Gigio arriva da svincolato dopo aver giocato in Serie C a Padova nelle ultime stagioni, ha firmato fino al 30 giugno 2026

Antonio Donnarumma è del Torino. L'annuncio ufficiale dell'acquisto del portiere è arrivato con un comunicato del club granata: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore Antonio Donnarumma - si legge -. Il portiere ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Tutto il Torino Football Club accoglie Antonio Donnarumma con un cordiale benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!". Un gradito ritorno in Serie A quindi per il fratello di Gigio, che ha giocato nel Milan dal 2017 al 2021 esordendo in un derby di Coppa Italia deciso da Cutrone ai supplementari, collezionando pochissime presenze, ma diventando comunque il primo portiere della storia del club rossonero a non subire gol in almeno 300 minuti giocati.

Dopo la parentesi con il Diavolo l'avventura in Serie C con la maglia del Padova, di cui in tre stagioni diventa il capitano e con cui vince due volte la Coppa Italia di C, ma poi alla fine dell'ultima stagione ha annunciato tramite i suoi profili social di non avere rinnovato con la società biancoscudata e ora è tornato in A con la maglia del Toro. Il classe 1990 andrà a completare il pacchetto portieri del tecnico Vanoli insieme a Vanja Milinkovic-Savic e Alberto Paleari, mentre Mihai Popa si è trasferito al Cluj.

