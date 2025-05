Tottenham pronto a riprendere Paratici: vuole Farioli in panchina

La prima decisione che sarà chiamato a prendere Paratici è il nuovo allenatore. Sembra scontata la separazione da Ange Postecoglou, che paga una stagione pessima in Premier League. A una giornata dal termine gli Spurs si trovano al 17° posto in classifica. Non basterà neanche l'eventuale vittoria nella finale di Europa League contro il Manchester United e il conseguente pass diretto per la prossima Champions League.