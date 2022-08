Torino: è fatta per Vlasic, in arrivo anche Miranchuk

DOPPIO COLPO

Il croato arriva dal West Ham in prestito con diritto di riscatto. L'Atalanta apre per il russo

Doppio colpo in arrivo per il Torino. Il club granata è a un passo da Nikola Vlasic. Il trequartista croato arriva dal West Ham in prestito con il diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Al giocatore uno stipendio di 2,5 milioni di euro netti. Sulla trequarti Juric è pronto ad abbracciare anche Aleksej Miranchuk: l'Atalanta, dopo la frenata dei giorni scorsi, è pronta a sbloccare la trattativa.

Dopo la furiosa lite tra il tecnico Juric e il ds Vagnati, il mercato del Torino ha subito un'accelerata per la felicità dell'allenatore croato, che non vedeva l'ora di abbracciare il connazionale Vlasic. Ex Everton e CSKA Mosca, ha giocato l'ultima stagione in Premier League con la maglia del West Ham segnando 1 gol in 19 presenze. Da un ruolo di comprimario, sotto la Mole vestirà i panni dell'attore protagonista. Nello scacchiere granata prenderà il posto di Brekalo.

Altra qualità al servizio della squadra sarà portata da Miranchuk. La pista si è riaperta, l’operazione si può concludere dopo un lungo tira e molla e aggiornamenti sono previsti già nelle prossime ore. Nelle scorse ore è stato deposito il contratto di Emirhan Ilkhan. Il centrocampista classe 2004, per il quale i granata hanno versato la clausola rescissoria nelle casse del Besiktas.

A questo punto per completare la rosa mancano un attaccante e un difensore: Lazetic del Milan e Denayer, centrale della Nazionale belga svincolato dopo l'esperienza al Lione, i primi nomi sul taccuino.

