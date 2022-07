Torino, Juric vicino alle dimissioni: la squadra l'ha convinto a restare

TORINO

Secondo Tuttosport, il tecnico voleva lasciare già prima della lite con Vagnati e l'aveva annunciato ai giocatori

© ipp A quattro giorni dalla lite furiosa tra Juric e Vagnati, dalle pagine di Tuttosport arrivano alcuni retroscena sulla questione e ulteriori dettagli sull'aria che tira nello spogliatoio granata. Un'aria molto pesante secondo i ben informati. Stando alla ricostruzione dei fatti, il tecnico sarebbe stato infatti a un passo dal dimettersi. Già prima dello scontro col ds, Juric avrebbe detto infatti alla squadra di voler lasciare. "Dico Basta, così non si può andare avanti, sono pieno...questa volta le dimissioni le do davvero", avrebbe confessato l'allenatore ai ragazzi. Parole inequivocabili, chiaro sintomo di una situazione tesissima per le divergenze sul mercato e pronta a esplodere. Cosa che infatti è poi avvenuta nel parcheggio dell'hotel di Waidring con Vagnati e che soltanto l'intervento della squadra avrebbe poi ridimensionato.

Pronto a dimettersi e a interrompere la sua avventura col Torino, il tecnico sarebbe stato infatti fermato dai giocatori e convinto a rimanere al suo posto. "Per favore mister, non faccia così, non ci pensi neanche, non ci lasci, come facciamo senza di lei? Piuttosto le facciamo noi da scudo", avrebbero detto alcuni leader dello spogliatoio a Juric. Un attestato di stima che evidentemente ha centrato nel segno, vista la decisione del tecnico di mettersi le tensioni con la società alle spalle e di rimanere ancora sulla panchina granata alla guida del gruppo.